Video Yaşam Şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik köpeği çözdü | Video
Şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik köpeği çözdü | Video

Şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik köpeği çözdü | Video

14.12.2023 | 16:42

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir cipte yapılan kontrollerde narkotik köpeği tepki verdi. Bazı vidaların eksik olması üzerine ekipler şeytanın aklına gelmeyecek zulayı buldu. Yakıt deposunda zulalanmış halde 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Alınan istihbarat üzerine, Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan bir cipte narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

VİDA EKSİK OLUNCA EKİPLER ZULAYI PATLATTI
Narkotik köpeği ilk olarak aracın depo kısmına tepki verdi. Ancak ekiplerin gözle yaptıkları kontrolde herhangi bir maddeye rastlanmadı. Araç hemen güvenli bir alana alınarak lifte kaldırıldı. Uzman ekiplerin kontrollerinde bazı vidalarda oynama olduğu, bazı vidaların ise eksik olduğu görülünce araç tamamen söküldü. Yapılan aramada yakıt deposu içerisine zulalanmış vaziyette 42 kilo 150 gramı likit, 69 kilo 250 gramı kristal halde olmak üzere toplamda 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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