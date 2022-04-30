Seyyar satıcının kitapları böyle çalındı | Video

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Kahramanmaraş’ta seyyar satıcının yaklaşık 300 adet kitabı, bir kişi tarafından çuvala konularak çalındı.
Sabah geldiğinde kitaplarının yerinde olduğunu göremeyen Aydoğan, binanın güvenlik kamerasını inceledi. Bir kişinin binaya girip, çuval yardımıyla kitapları alarak binadan ayrıldığını gören seyyar satıcı Aydoğan, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler inceleme başlatırken, seyyar satıcı olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Yaklaşık 4 bin liralık kitap olduğunu ve bayram öncesi satmak istediğini ifade eden seyyar satıcı Aydoğan, "Ben buraya tezgah kuruyordum birkaç yıldır bina girişine de kitaplarımızı bırakıyorduk. Bugün de geldiğimizde kitaplarımızın yerinde olmadığını gördük. Kamera kayıtlarını inceledik ve durumu polislere bildirdik. 4 bin lira civarında kaybımız var ve yapanın da bir an önce bulunmasını isteriz" dedi.