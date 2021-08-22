Sibel Can, kızı Melisa Ural'ın doğum gününü böyle kutladı | Video
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Ünlü sanatçı Sibel Can, eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural'ın 27. yaş gününü, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile kutladı.