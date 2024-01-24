Sibergöz-17 operasyonlarında 15 ilde toplam 56 şüpheli yakalandı | Video 24.01.2024 | 08:41 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Mersin olmak üzere 2 ayrı merkezli gerçekleştirilen Sibergöz-17 operasyonlarında 15 ilde toplam 56 şüpheli yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Mersin olmak üzere 2 ayrı merkezde düzenlenen Sibergöz-17 Operasyonları'nda 56 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımında "Sibergöz-17 Operasyonları kapsamında 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli,'Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik Mersin 8 merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında Mersin'de düzenlenen operasyonlarda örgütün 28 milyon 640 bin TL'yi haksız kazançla elde ettiğinin tespit edildiğini bildiren Yerlikaya, "Oltalama (Phishing) siteleri aracılığıyla ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden 'Yüksek Kazanç Vaad'ile Bahis Kuponu reklamı yaparak vatandaşlarla iletişime geçtikleri ve Vatandaşlardan para talep etmek suretiyle toplam 640.000 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale ve 39 bin TL'ye el konuldu" dedi.

Paylaşımında İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda örgütün 28 milyon TL'yi haksız kazanç elde ettiğini tespit edildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, "İdolFX, HunFx, RukaFX, SirusFX, ArosFx, Skybitpro ve Hit Capital adı altında 7 farklı firma üzerinden vatandaşlarla irtibat kurarak 'Forex Yatırımı Vaadiyle Yüksek Kazanç' elde edeceklerini söyleyerek kişileri dolandırdıkları, Dolandırdıkları kişilerden 211.500 dolar haksız kazanç sağladıkları tespit edildi" ifadelerine yer verdi.