Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için Van Gölü’ne girdi | Video 07.08.2023 | 10:51 Bitlis’te etkili olan sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar Van Gölü’ne girdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

'Eyyam-ı bahur' olarak bilinen yüksek sıcaklıkların etkisi altındaki Türkiye kavrulurken, sıcaklardan bunalanlar ise çareyi Van Gölü'ne girmekte buldu. Afrika ve çöl sıcakları Türkiye'deki etkisini hissettirmeye devam ediyor. Sıcak havada serinlemek için Van Gölü'ne girmek isteyen Bitlisliler ise soluğu Tatvan ilçesinin Yelkenli köyü sahillerinde bulunan plajlarda aldı.Sıcaktan bunalıp serinlemek için göle girdiklerini söyleyen Muhammet Çağrı Kaymaz adlı vatandaş, "Son yılların en sıcak günlerindeyiz. Serinlemek için Van Gölü'ne geldik" dedi.