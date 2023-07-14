Video Yaşam Sıcaktan bunalan ayının havuz keyfi kamerada | Video
Sıcaktan bunalan ayının havuz keyfi kamerada | Video

Sıcaktan bunalan ayının havuz keyfi kamerada | Video

14.07.2023 | 09:30

İstanbul’da artan sıcak hava, insanları olduğu kadar hayvanları da bunaltıyor. Çekmeköy’de bulunan hayvan rehabilitasyon merkezinde sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen hayvanlar, havuzlarda ve fıskiyeler ile verilen sularla serinliyor.

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Son günlerde İstanbul'da etkisini arttıran hava sıcaklığı insanları etkilediği kadar hayvanları da bunaltıyor. Sıcaktan bunalan hayvanlar gölgelere ve ıslak yerlere kaçarak serinlemeye çalışıyor. Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde bulunan hayvanlar ise havuz ve fıskiye gibi sistemlerle düzenli olarak serinletiliyor. Çekmeköy'de bulunan hayvan rehabilitasyon merkezinde bulunan hayvanlar, merkez yönetimi tarafından yapılan düzenekler ile sıcaktan korunuyor. Özellikle kürklü hayvanların sıcaktan bunaldığını ifade eden hayvanat bahçesinde görevli Biyolog, "Kürklü hayvanlar sıcaktan daha çok etkileniyor, gerek kedi giller ve ayılar büyük oranda etkileniyorlar, vücutlarını soğutmada sıkıntı yaşıyorlar" Şeklinde konuştu.

"HAVUZ VE FISKİYE SİSTEMLERİ İLE SOĞUTUYORUZ"
Çekmeköy'de bulunan hayvan rehabilitasyon merkezinde görevli Biyolog Erdoğan Sevinç, "Yoğun sıcaklar, hayvanların yeme ve içme isteklerini, davranışlarını, vücutlarındaki metabolizmayı çok büyük oranda etkiliyor. Dolayısıyla, hayvanların hayati fonksiyonları büyük oranda etkileniyor. Kürklü hayvanlar sıcaktan daha çok etkileniyor, gerek kedi giller ve ayılar büyük oranda etkileniyorlar, vücutlarını soğutmada sıkıntı yaşıyorlar. Hayvanların hem yaz hem de kış mevsiminde hayati fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için uygun bir biçimde tasarlanmıştır. İçine girebilecekleri havuzlar ve fıskiye sistemleri gibi sistemlere sahipler" dedi.

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