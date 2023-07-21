Sıcaktan bunalan kerkenez kuşuna şişeyle su içirdi | Video 21.07.2023 | 09:45 Adıyaman’da av koruma görevine çıkan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görevli personel, doğada karşılaştığı ve sıcaktan uçmakta güçlük çeken kerkenez kuşuna şişi ile su içirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adıyaman merkeze bağlı Koru köyü yakınlarında av koruma kontrol çalışması yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri otların arasında kerkenez kuşunu fark etti. Sıcaklardan dolayı halsiz ve hareketsiz duran kuşun susadığını fark eden görevli elindeki su şişesinin kapağını açarak kuşa su içirmeye çalıştı. "Al oğlum al, biraz su iç" diyerek şişede suyu kerkenez kuşuna veren görevli, "Aferin sana, çok mu susadın sen" ifadeleri de görüntülere yansıdı.Kuşa su içirdikten sonra görevli oradan ayrıldı.