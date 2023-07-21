Sıcaktan bunalan kerkenez kuşuna şişeyle su içirdi | Video
Adıyaman’da av koruma görevine çıkan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görevli personel, doğada karşılaştığı ve sıcaktan uçmakta güçlük çeken kerkenez kuşuna şişi ile su içirdi.
Kuşa su içirdikten sonra görevli oradan ayrıldı.
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