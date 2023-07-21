Video Yaşam Sıcaktan bunalan kerkenez kuşuna şişeyle su içirdi | Video
Sıcaktan bunalan kerkenez kuşuna şişeyle su içirdi | Video

Sıcaktan bunalan kerkenez kuşuna şişeyle su içirdi | Video

21.07.2023 | 09:45

Adıyaman’da av koruma görevine çıkan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görevli personel, doğada karşılaştığı ve sıcaktan uçmakta güçlük çeken kerkenez kuşuna şişi ile su içirdi.

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Adıyaman merkeze bağlı Koru köyü yakınlarında av koruma kontrol çalışması yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri otların arasında kerkenez kuşunu fark etti. Sıcaklardan dolayı halsiz ve hareketsiz duran kuşun susadığını fark eden görevli elindeki su şişesinin kapağını açarak kuşa su içirmeye çalıştı. "Al oğlum al, biraz su iç" diyerek şişede suyu kerkenez kuşuna veren görevli, "Aferin sana, çok mu susadın sen" ifadeleri de görüntülere yansıdı.

Kuşa su içirdikten sonra görevli oradan ayrıldı.

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