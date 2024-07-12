Şiddet gördüğü evine geri dönünce koca katili olan kadın tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı | Video
Denizli’nin Güney ilçesinde aralarında çıkan kavgayı ayırmak isteyen oğlunu yaralayan kocasını, başına demir sopayla vurarak öldüren kadının tutuklanarak cezaevine gönderildi, oğlu ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kanlar içinde yere yığılan Murat Kutludağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavga esnasında diğer odada olan ve gürültünün kesilmesi üzerine döndüğünde acı manzarayla karşılaşan ailenin küçük kızı E.S.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Murat Kutludağ'ı cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, tedavi yapılan Zafer Kutludağ ve annesi Ayşe Kutludağ jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Aralarında yaşadıkları son kavganın ardından kocası Murat Kutludağ'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Kutludağ'ın kocasından sürekli şiddet gördüğü, bu yüzden geçtiğimiz yıl evi terk ettiği, ailelerin yuva dağılmasın diyerek araya girmesi sonucu 15 gün sonra yeniden evine geri döndüğü ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgularının ardından Buldan Adliyesine sevk edilen şüphelilerden anne tutuklanırken, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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