Video Yaşam Şiddet mağduru genç kadın sedyeyle duruşmaya katıldı | Video

Şiddet mağduru genç kadın sedyeyle duruşmaya katıldı | Video

Şiddet mağduru genç kadın sedyeyle duruşmaya katıldı | Video
08.07.2021 | 11:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şiddet mağduru genç kadın sedyeyle duruşmaya katıldı | Video 00:29
Şiddet mağduru genç kadın sedyeyle duruşmaya katıldı | Video 08.07.2021 | 11:43
Silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada 04:56
Silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada 08.07.2021 | 11:31
Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Büyükşen çifti cinayetinde son dakika! Dehşet evinden CANLI YAYIN 05:40
Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Büyükşen çifti cinayetinde son dakika! Dehşet evinden CANLI YAYIN 08.07.2021 | 11:34
İstanbul Kağıthane'de kaza! Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı 02:53
İstanbul Kağıthane'de kaza! Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı 08.07.2021 | 11:12
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı | Video 00:53
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı | Video 08.07.2021 | 11:05
Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti | Video 01:04
Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti | Video 08.07.2021 | 11:05
İsrail güçleri tutuklu bir Filistinli'nin evini patlattı | Video 01:07
İsrail güçleri tutuklu bir Filistinli'nin evini patlattı | Video 08.07.2021 | 11:05
Bursa'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Polise teslim etti! 02:18
Bursa'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Polise teslim etti! 08.07.2021 | 10:38
Otomobilin camından kurşun yağdırdı, iş yerindekiler kaçacak yer aradı | Video 02:43
Otomobilin camından kurşun yağdırdı, iş yerindekiler kaçacak yer aradı | Video 08.07.2021 | 11:05
Düzce akaryakıt istasyonu içerisindeki drift atan gurbetçi kamerada! 00:21
Düzce akaryakıt istasyonu içerisindeki drift atan gurbetçi kamerada! 08.07.2021 | 11:04
Kocaeli'de foseptik kuyusuna düşen ineği kurtarma operasyonu kamerada 01:52
Kocaeli'de foseptik kuyusuna düşen ineği kurtarma operasyonu kamerada 08.07.2021 | 11:00
İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada 00:31
İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada 08.07.2021 | 10:37
Change tır şebekesinin lideri, kovalamacada yakalandı | Video 01:25
"Change tır" şebekesinin lideri, kovalamacada yakalandı | Video 08.07.2021 | 10:07
Avcılar'da motosikletli kuryelerin feci kazası kamerada | Video 03:18
Avcılar'da motosikletli kuryelerin feci kazası kamerada | Video 08.07.2021 | 10:11
Konteynerin içinde çakmak gazı patladı, 3 yaralı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı | Video 01:19
Konteynerin içinde çakmak gazı patladı, 3 yaralı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı | Video 08.07.2021 | 10:19
Ünlü Manken Demet Şener'in mavi mayolu görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Genç kızlara taş çıkardı 00:29
Ünlü Manken Demet Şener'in mavi mayolu görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Genç kızlara taş çıkardı 08.07.2021 | 10:14
Trabzon'da yaylada tek başına yaşayan 'Robinson Nine' belgeseline İtalya'dan ödül 05:01
Trabzon'da yaylada tek başına yaşayan 'Robinson Nine' belgeseline İtalya'dan ödül 08.07.2021 | 09:41
Olimpiyatlara günler kala Japonya’nın en büyük havaalanı terk edilmiş izlenimi veriyor | Video 03:49
Olimpiyatlara günler kala Japonya’nın en büyük havaalanı terk edilmiş izlenimi veriyor | Video 08.07.2021 | 10:07
TEM otoyolunda polisten drone destekli denetim | Video 00:29
TEM otoyolunda polisten drone destekli denetim | Video 08.07.2021 | 10:07
Düğün konvoyunu bırakıp minibüs şoförünü dövdüler | Video 02:26
Düğün konvoyunu bırakıp minibüs şoförünü dövdüler | Video 08.07.2021 | 09:50

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından birden çok silahlı saldırısıya uğrayarak ağır yaralanan bir çocuk annesi Sabiha Mutlu, eşi Samet Mutlu’nun yargılandığı mahkemeye sedyeyle katıldı. Mutlu, kendisine eşi tarafından yapılan saldırılar sonrası Samet Mutlu ile ilk kez karşı karşıya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şişli'de yaşayan 27 yaşındaki bir çocuk annesi Sabiha Mutlu, bugün ilk kez İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan 8 yıllık eşi Samet Mutlu ile yüzleşmek için adliyeye ambulans eşliğinde getirildi. Yürüyemeyen ve tedavisi devam eden Mutlu, sedye ile duruşma salonunda hazır bulundu.

Bilindiği gibi, Samet Mutlu tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve 5 kurşunla vurularak ağır yaralanan Sabiha Mutlu, 4 defa ameliyat oldu ama iyileşemedi. Mağdur kadın, yaşadığı dehşetin arka planını SABAH'a anlatmıştı. Samet Mutlu'nun daha önce de hem kendisine hem de çocuğuna silahla saldırdığını belirten anne, "Bu ilk saldırısı değil. 5 yaşındaki kızımın yaşamadığı bir şey kalmadı" demişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA