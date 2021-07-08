Şiddet mağduru genç kadın sedyeyle duruşmaya katıldı | Video

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından birden çok silahlı saldırısıya uğrayarak ağır yaralanan bir çocuk annesi Sabiha Mutlu, eşi Samet Mutlu’nun yargılandığı mahkemeye sedyeyle katıldı. Mutlu, kendisine eşi tarafından yapılan saldırılar sonrası Samet Mutlu ile ilk kez karşı karşıya geldi.

Şişli'de yaşayan 27 yaşındaki bir çocuk annesi Sabiha Mutlu, bugün ilk kez İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan 8 yıllık eşi Samet Mutlu ile yüzleşmek için adliyeye ambulans eşliğinde getirildi. Yürüyemeyen ve tedavisi devam eden Mutlu, sedye ile duruşma salonunda hazır bulundu.

Bilindiği gibi, Samet Mutlu tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve 5 kurşunla vurularak ağır yaralanan Sabiha Mutlu, 4 defa ameliyat oldu ama iyileşemedi. Mağdur kadın, yaşadığı dehşetin arka planını SABAH'a anlatmıştı. Samet Mutlu'nun daha önce de hem kendisine hem de çocuğuna silahla saldırdığını belirten anne, "Bu ilk saldırısı değil. 5 yaşındaki kızımın yaşamadığı bir şey kalmadı" demişti.