Şiddetli fırtınada minare böyle yıkıldı!

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde fırtına faciaya dönüştü. Fırtınadan devrilen minarenin altından geçen vatandaşlar ölümden saniyelerle kurtuldular.
İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağışın ardından fırtına etkisini gösterdi. Garaj Caminin minareleri de fırtınaya dayanamayarak büyük bir gürültü ile yıkıldı. Bu sırada yoldan geçmekte olan insanlar ise büyük bir gürültü ile devrilen minarenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Devrilen minarelerden biri park halindeki aracın üzerine düşerken araçta maddi hasar meydana geldi.
''ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUM''
Yaşadığı korku dolu anları anlatan 77 yaşındaki Mehmet Dikses, yıllardır aynı yere aracını park ederek pantolon satışı yaptığını ancak bugün aklına gelmeyen olayın başına geldiğini belirterek, "Bir anda minarenin üstümüze doğru yıkıldığını gördüm. Kaçtık kurtulduk. Kaçmasak minare başımıza yıkılacaktı" diye konuştu.