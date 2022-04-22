Şiddetli fırtınaya dayanamayan caminin çatısı böyle uçtu | Video

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, caminin çatısını bir anda komple kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtına, maddi hasara yol açmıştı. Başkale ilçesine bağlı Açıkağıl Mahallesi'nde ise şiddetli fırtınanın mahalle camisinin çatısını olduğu gibi kaldırması, cep telefonlarına yansıdı.