Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul'da deniz taştı, tekneler zarar gördü | Video
İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Avcılar’da deniz taştı, tekneler zarar gördü.
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