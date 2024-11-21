Video Yaşam Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul'da deniz taştı, tekneler zarar gördü | Video
Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul'da deniz taştı, tekneler zarar gördü | Video

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul'da deniz taştı, tekneler zarar gördü | Video

21.11.2024 | 10:21

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Avcılar’da deniz taştı, tekneler zarar gördü.

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Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da lodos etkili oluyor. Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgalar bazı teknelere zarar verirken, deniz taştı.
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