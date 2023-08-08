Şiddetli rüzgar denizi taşırdı, teknede yakalanan iki kişi böyle alabora oldu | Video
Bursa’da geçtiğimiz günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgar denizi taşırmıştı. Gemlik ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar, tekne üzerindeki iki kişi savurdu. O anlar kameraya yansırken, savrulan iki kişi hafif şekilde yaralandı.
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