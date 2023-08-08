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Şiddetli rüzgar denizi taşırdı, teknede yakalanan iki kişi böyle alabora oldu | Video

Şiddetli rüzgar denizi taşırdı, teknede yakalanan iki kişi böyle alabora oldu | Video

08.08.2023 | 12:17

Bursa’da geçtiğimiz günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgar denizi taşırmıştı. Gemlik ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar, tekne üzerindeki iki kişi savurdu. O anlar kameraya yansırken, savrulan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

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Bursa'da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgar kıyı şeritlerini vurdu. Rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar sahil boylarını sular altında bırakıp, tekneleri alabora etti. O anlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, Gemlik ilçesine bağlı Kumla'da ise peş peşe vuran dalgalara teknede yakalanan iki kişi savrularak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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