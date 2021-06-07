Şiddetli rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:37
01:08
00:54
09:02
17:15
05:10
03:31
08:46
Vefatının 9. yıl dönümünde Abdurrahim Karakoç'a saygı ve rahmetle... 07.06.2021 | 16:12
00:59
Müsilaj nedir? Başkan Erdoğan talimat vermişti! Harekete geçildi | Video 07.06.2021 | 16:10
04:05
03:44
01:02
Şişli’de darp edilen kadını motosikletli grubu kurtardı | Video 07.06.2021 | 15:03
01:54
Işıkları kapatıp, polisleri atlatacaklarını sandılar | Video 07.06.2021 | 14:49
04:19
İstanbul Bağcılar'da pilavcı ve çay ocağına silahlı saldırı anı kamerada 07.06.2021 | 14:35
02:59
00:50
Şiddetli rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti | Video 07.06.2021 | 14:17
00:41
00:43
İz takip köpeği ‘Pipet’ yaralı ördeğin hayatını kurtardı | Video 07.06.2021 | 14:17
03:44
Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine PTT’den "Kişisel Pul Standı" | Video 07.06.2021 | 13:56
00:51
Nesli tehlike altında olan boz ayı böyle görüntülendi | Video 07.06.2021 | 12:24
Antalya’da çıkan şiddetli rüzgar, bir otelde bulunan şemsiyeler uçurdu. Rüzgardan ve şemsiyelerden kaçmaya çalışan tatilcilerin panik anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uçan şemsiyenin küçük bir çocuğu teğet geçtiği görüldü. Şemsiyenin altında kalmaktan annesinin bir anlık refleksiyle kurtulan küçük çocuğun annesi ise olası bir kazayı önledi.
Belek turizm merkezinde dün öğlen saatlerinde etkili olan rüzgar bir otelin şemsiye ve sandalyelerini havaya uçurdu. Otelin sahilinde bulunan tatilciler korku dolu anlar yaşadı. O anlar otelin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aniden çıkan şiddeti rüzgarın ardından havaya uçan şemsiyeler ve panik halindeki turistler yansıdı. Öte yandan görüntülerde, uçan şemsiyenin altında annesinin refleksiyle son anda kurtulan küçük çocuk görüldü. Bir refleksle kurtulan çocuğun annesi olası bir kazanın önüne geçti.