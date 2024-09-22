Video Yaşam Şiddetli yağış sele dönüştü: Köylüler, dereyi tıkayan komşularına tepki gösterdi | Video
Şiddetli yağış sele dönüştü: Köylüler, dereyi tıkayan komşularına tepki gösterdi | Video

Şiddetli yağış sele dönüştü: Köylüler, dereyi tıkayan komşularına tepki gösterdi | Video

22.09.2024 | 15:00

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Çipideresi köyünde yağan şiddetli yağmur, derenin taşmasına ve sel felaketine yol açtı. Dökülen hayvan gübresinden dolayı dere yatağının tıkanması da su taşkınlığına neden oldu, köylüler yaşadıkları sel nedeniyle büyük endişe yaşadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Çipideresi köyünde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, derenin taşmasına ve sel felaketine yol açtı. Köyde besicilik yapan bir vatandaşın dere yatağına hayvan gübresi dökmesi, taşkın riskini artırdı. Selin ardından Kırıkkale Valiliği'ne bağlı İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını iş makineleriyle açarak bölgedeki onarım çalışmalarını sürdürdü. AFAD ekipleri, köyde hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. Tarım Müdürlüğü ekipleri de köyde bulunan küçük ve büyükbaş hayvanların genel kontrollerini yaptı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri ise dere yatağına dökülen hayvan gübreleri ile ilgili tutanak tuttu.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN, BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"
Köyde yaşayan Veysel Elidemir (42), sel felaketinin büyük panik yaşadıklarını söyledi. Yağışların devam etmesiyle yeni bir sel felaketi yaşanabileceğinden endişe ettiklerini anlatan Elidemir, şunları kaydetti: "Akşamdan aniden yağmur bastırdı. Canımızı malımızı zor kurtardık. Komşular dere yatağına hayvan gübresi dökmesiyle sel suları taşkınlık verdi. Yani bir alamet oldu. Sabaha kadar yağsaydı hayvanları dağa kaçıracaktık. Biranda bastırdı sel Yediler Mevkii'nden geldi, köyü mahvetti. Bizi yalnız bırakmadılar devletimizden Allah razı olsun. Şuanda çalışmalar yapılıyor. Allah başka acı vermesin. Canımıza malımıza zarar gelmedi ama korku ve panik içerisindeyiz. Sabaha kadar yatamadık. Bugünde yine rahmet başladı. Yine sel olabilir Allah yardım etsin. Evimiz dere yataklarının sıfırında ondan dolayı mustaribiz."

"DEREYE HAYVAN GÜBRESİ DÖKÜYOR"
Yağmurun çok hızlı başladığını belirten Cemile Elidemir (45), "Yağmur 10 dakika içerisinde bastırdı ağırda kaldım çıkamadım. Kardeşim 'çık' dedi, 'bende hayvanlarımı bırakıp çıkmam' dedim. İki tanesi küçük olduğu için buzağıları yukarı çıkarttım. Dere doldu. Komşum derenin önünü tıkadığı için sürekli hayvan pisliği döktüğü için su bizim ağırımıza vurdu. Bizim evde dere yatağına sıfır o yüzden mahsur kaldık. İki tane traktörü olmasına rağmen hiç götürmüyor kolayına geliyor dere yatağına dökmek" diyerek yaşadığı tehlikeyi anlattı.

"SU KENDİNE YOL BULAMADI"
Ömer Elidemir (52) ise derenin hayvan pisliği ile dolmasının selin büyümesine neden olduğunu ifade ederek, "Deredeki hayvan pisliğinden dolayı akşam afet oldu. Su kendine yol bulamadı. Kendisiyle de akrabayız bir şey dediği zaman da zoruna gidiyor. Böyle akrabalıkta olmaz, böyle geçim de olmaz. Derede kepçe ve greyder düzeltme yapıyor" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şiddetli yağış sele dönüştü: Köylüler, dereyi tıkayan komşularına tepki gösterdi | Video 05:17
Şiddetli yağış sele dönüştü: Köylüler, dereyi tıkayan komşularına tepki gösterdi | Video 22.09.2024 | 15:00
Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 00:13
Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 22.09.2024 | 15:00
Dolandırıcıların akılalmaz sahte İncil ve Tevrat oyunu | Video 07:44
Dolandırıcıların akılalmaz sahte İncil ve Tevrat oyunu | Video 22.09.2024 | 15:00
Ön Büro Müdürü, kadın çalışanının eşiyle kavga etti | Video 00:42
Ön Büro Müdürü, kadın çalışanının eşiyle kavga etti | Video 22.09.2024 | 12:28
Maltepe’de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 03:17
Maltepe'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 22.09.2024 | 12:28
Başakşehir’de sürücülerin ters yön kavgası kamerada | Video 02:36
Başakşehir'de sürücülerin ters yön kavgası kamerada | Video 22.09.2024 | 12:32
Süper Hücre evin damını ve balkonunu çökertti | Video 01:45
"Süper Hücre" evin damını ve balkonunu çökertti | Video 22.09.2024 | 12:28
Foça’da ilginç olay! Denizde yüzen kişinin göbeğine martı kondu | Video 01:59
Foça’da ilginç olay! Denizde yüzen kişinin göbeğine martı kondu | Video 22.09.2024 | 10:58
Küçükçekmece’de derbi sonrası taraftar kavgası kamerada: Genç kadın arada kaldı | Video 00:51
Küçükçekmece’de derbi sonrası taraftar kavgası kamerada: Genç kadın arada kaldı | Video 22.09.2024 | 10:58
Hakkari’de poşetin içine konularak ölüme terk edilen kediler kurtarıldı | Video 00:32
Hakkari’de poşetin içine konularak ölüme terk edilen kediler kurtarıldı | Video 22.09.2024 | 10:58
Göçük altından ağabeyi tarafından kurtarılan genç kız, korku dolu o anları anlattı: Ölümü hissettim | Video 05:52
Göçük altından ağabeyi tarafından kurtarılan genç kız, korku dolu o anları anlattı: "Ölümü hissettim" | Video 22.09.2024 | 10:10
TEM Otoyolunda yürüdü; ölüme davetiye çıkardı | Video 00:50
TEM Otoyolunda yürüdü; ölüme davetiye çıkardı | Video 22.09.2024 | 10:11
İzmir’deki borç cinayeti kamerada: Yanına yaklaştı, defalarca bıçakladı | Video 00:54
İzmir'deki borç cinayeti kamerada: Yanına yaklaştı, defalarca bıçakladı | Video 22.09.2024 | 09:31
Taksi parasını ödemedi, taksiciler kapısına dayandı | Video 00:16
Taksi parasını ödemedi, taksiciler kapısına dayandı | Video 22.09.2024 | 09:55
12-19 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi | Video 01:11
12-19 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi | Video 22.09.2024 | 09:31
Avcılar’daki metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı 00:47
Avcılar’daki metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı 21.09.2024 | 15:53
Halk otobüsündeki oksijen tüpü paniği kamerada! 01:58
Halk otobüsündeki oksijen tüpü paniği kamerada! 21.09.2024 | 15:53
Esra Erol açıkladı! İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkan Veysel ölü bulundu! 06:01
Esra Erol açıkladı! İkiz çocuklarından birinin babası başkası çıkan Veysel ölü bulundu! 21.09.2024 | 14:20
Şarkıcı Metin Arolat’ın cenazesini ablası Fatoş Alkan teslim aldı 01:39
Şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesini ablası Fatoş Alkan teslim aldı 21.09.2024 | 14:12
Pickup ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce böyle savruldu 01:09
Pickup ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce böyle savruldu 21.09.2024 | 13:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA