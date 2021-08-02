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Sıfır araç fiyatına aldığı 1965 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor | Video

Sıfır araç fiyatına aldığı 1965 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor | Video
02.08.2021 | 11:10

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Sıfır kilometre araç alabileceği paraya 1965 model otomobil alan klasik araç tutkunu genç adam otomobiline adeta ailesinin bir parçası olarak görüp, adeta gözü gibi bakıyor. Genç adam klasik aracını çocuklarına miras olarak bırakmayı hedefliyor.

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Çocukluğundan beri klasik araç tutkunu olan Serkan Çelebi, para biriktirip sıfır kilometre araç alabilecek parasıyla 1965 model araç aldı. Trafikte nadiren rastlanan aracına gözü gibi bakan Çelebi, gelen tekliflere rağmen onu satmayı düşünmüyor. Diğer klasik araç sahiplerine göre daha çok aracıyla dışarı çıkan Serkan Çelebi, adeta onunla gezebilmek için bahane arıyor. Ailesinin bir üyesi olarak gördüğü aracına korunaklı özel bir garaj kiralayan Çelebi, gelecekte de çocuklarına arabasını miras bırakmak istiyor.

"BU ARACA BİNDİĞİMDE ZAMAN DURUYOR"
Aracına olan ilgisini anlatan Serkan Çelebi, yaklaşık 100 bin liraya mal olan 56 yaşındaki otomobiline olan çevreden aracına duyulan ilgiye değindi. Trafikte sürekli kendisine yol verildiğini ifade eden Serkan Çelebi, "Bu klasik araçlar çocukluğumdan beri benim ilgimi çekiyordu. Evde de klasik araç koleksiyonum var. Biraz para birikimi yatım. Giresun Fındık Kooperatifi Başkanın aracı nasip oldu bana da. Bana, 'senden başkasına satmayacağım. Çünkü gerçekten bu arabaya iyi bakabilecek birine satmak istiyorum' dedi. Cenabı Allah nasip etti bana bu arabayı. Bu araca bindiğimde beni için zaman duruyor. Trafikte çok fazla yakış yakalıyorum. Yol veren çok oluyor, hatta aracı izlemek için yol verenler çok oluyor. Kırmızı ışıklarda, 'abi kaç model, parçaları var mı piyasada, çok yakmıyor mu bir sürü duyuyorum. Ama bunlar bana mutluluk veriyor.

"BU ARAÇTAN ALDIĞIM ZEVKİ SIFIR ARAÇLARDAN ALAMIYORUM
Geçtiğimiz yıl toplam 100 bin lira harcadığı 56 yaşındaki aracı yerine, yeni model bir araç alabileceğini hatırlatan Serkan Çelebi, günümüz araçlarda aynı keyfi alamadığını belirtti. Aldığı fiyatın 3 katını dahi teklif edildiğini fakat yine de satmayı düşünmediğini söyleyen Serkan Çelebi, "65 model bir araç, 85 bin liraya aldım bunun dışında 15 bin lira gibi keyfi bir masraf yaptım. Ben bu paraya yeni model bir araç alabilirdim ama bundan aldığım keyfi almazdım. Ben bu zamana kadar birçok lüks arabayı kullandım ama bu çok farklı bir olay. Çok fazla teklif geliyor bana, aldığım fiyatın 2-3 katı fiyatla satış olsun ya da takas olsun ama aramızda duygusal bir bağ oluştu satmayı düşünmüyorum. Cenap Allah işimizi bozmazsa çocuğuma miras bırakmak istiyorum. Kışın, anlaştığım güvenlikli bir garaj var ipek kumaştan kılıfını örtüyorum, öyle muhafaza ediyorum. Yazın da yağmursuz günlerde binmek için bahane arıyorum" diye konuşarak aracına olan düşkünlüğünü anlattı.

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