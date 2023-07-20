Sıfır otomobil sorunu yaşanırken çileden çıkaran görüntüler! Stok araçlar böyle görüntülendi! | Video

Türkiye genelinde bayilerdeki sıfır araç sıkıntısı devam ederken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan araçlar dikkat çekti. Eyüpsultan'da otoyol kenarında, Zeytinburnu'nda ise bir otoparkta stoklanan araçlar, dron ile görüntülendi..