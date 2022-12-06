Şifreli konuşuyorlardı... Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete adliyeye sevk edildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
00:44
SON DAKİKA: 8 ilde FETÖ operasyonu! 22 şüpheli yakalandı | Video 06.12.2022 | 09:24
00:20
“Hayalet” kumarhanelere seri baskın! Hepsi mühürlendi 06.12.2022 | 09:23
00:37
Tacizciyi 43 kameradan yakaladılar | Video 06.12.2022 | 09:22
03:50
TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | V,deo 06.12.2022 | 08:57
00:33
01:11
Avrupa’da enflasyon kabusu: Kriz Noel’i de vurdu | Video 05.12.2022 | 17:46
00:14
Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı | Video 05.12.2022 | 14:19
00:19
Alibeyköy'deki kaza İETT otobüsü kamerasında | Video 05.12.2022 | 15:57
00:43
Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video 05.12.2022 | 15:06
06:25
00:55
Ordu’da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı | Video 05.12.2022 | 14:58
00:41
Kars’ta zincirleme kaza: 1 ağır 3 yaralı | Video 05.12.2022 | 14:57
01:18
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 44 gözaltı | Video 05.12.2022 | 14:53
00:45
Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı! | Video 05.12.2022 | 14:18
01:43
Yolcu indiren otomobile başka otomobil çarptı: 4 yaralı | Video 05.12.2022 | 14:15
04:20
Arazide bulunan kemik, kayıp olarak aranan gence ait çıktı | Video 05.12.2022 | 14:15
00:32
Fatih'te uyuşturucu ve silah ticareti baskını: 2 gözaltı | Video 05.12.2022 | 14:37
02:31
Bursa merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Üç ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda fuhşa zorlandıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kadın da koruma altına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kadınlara ait pasaportlar, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ve telefonlar da ele geçirildi. Zorla fuhuş yaptırılan kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüphelileri takibe alan polis ekipleri, zanlıların telefonda "yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştuklarını ve zorla fuhuşa sürükledikleri kadınların aldıkları paranın çetelesini tuttuklarını tespit etti.