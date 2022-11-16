Sigara içerken uyuyakalınca kendisi de yandı | Video

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Bursa’da evinde sigara içerken söndürmeyi unutan adam, uyuyakalınca bir süre sonra kendisi de alevler içinde kaldı. Dumanların yükseldiğini gören üst komşusu koşarak yangına müdahale ederken, alevler içerisinde kalan adam ağır yaralandı.
Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri ufak çaplı yangının sigaradan çıktığını tespit etti.
Yangına ilk müdahalede bulunan üst komşu Abdullah D. "Yukarıda televizyon izliyordum. Aşağıdan duman geldiğini gördüm. Hemen alt kata indim. Baktım arkadaşım alevlerin içinde kalmış. Hemen su dökerek müdahale ettim. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Hurdacılık yapan gariban bir adamdı. Muhtemelen sigara içerken uyuyakalmış. Ekipler yangının sigaradan çıktığını tespit etti" dedi.