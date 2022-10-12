Video Yaşam Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu | Video
Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu | Video

Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu | Video

12.10.2022 | 21:14

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Malatya’da 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki şahsın gaz kaçıran mutfak tüpünün bulunduğu alanda sigara yakmak amacıyla çakmağını ateşlemesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.

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