Sigara isteme bahanesiyle yanaşıp cep telefonunu çalmışlardı! Yakalandılar | Video
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İstanbul’da sigara isteme bahanesiyle yaklaştıkları turistin cep telefonunu çalan dört yankesici yakalandı.
İstanbul Polisi, Beyoğlu'nda sigara isteme bahanesiyle yaklaştıkları bir turistin cep telefonunu çalan dört yankesiciyi yakaladı. Kamera görüntülerinden kimlikleri saptanan E.A., H.A., E.S. ve A.T., Taksim Meydanı çevresinde gözaltına alındı. "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.