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Sigara kaçakçısı 22 yıl hapis cezası ile aranan katil çıktı | Video

Sigara kaçakçısı 22 yıl hapis cezası ile aranan katil çıktı | Video

01.06.2024 | 13:32

Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda yakalanan sigara kaçakçısının ayrıca 22 yıl hapis cezası ile aranan cinayet sanığı olduğu ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde bir binanın 3. katında elektrikli makinalar ile boş makaronlara tütün doldurularak, doldurulmuş makaron sigara imalatı yapıldığı bilgisi aldı. KOM polisi düzenlediği operasyonda, içeriden ses gelmesine rağmen kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi ve söz konusu adreste bulunan Y.E.(28) yakalanarak gözaltına alındı. KOM polisi yaptığı GBT kontrolünde ise Y.E.'nin "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 5 ay 20 gün ve "kasten yaralama" suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 22 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit etti. Ev içerisinde yapılan aramada, 5 bin 240 adet doldurulmuş makaron sigara, bin adet bandrolsüz boş makaron, 10 kilo açık kıyılmış tütün, 10 adet çeşitli ebatlarda elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet gümrük kaçağı iPhone marka cep telefonu ele geçirdi.

Firari hükümlü Yiğithan E. hakkında ayrıca "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan da adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.
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