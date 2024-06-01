Sigara kaçakçısı 22 yıl hapis cezası ile aranan katil çıktı | Video
Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda yakalanan sigara kaçakçısının ayrıca 22 yıl hapis cezası ile aranan cinayet sanığı olduğu ortaya çıktı.
Firari hükümlü Yiğithan E. hakkında ayrıca "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan da adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.
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