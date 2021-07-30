Video Yaşam Sigara paketine uyuşturucu sakladı, polisi görünce sokağa attı | Video

Sigara paketine uyuşturucu sakladı, polisi görünce sokağa attı | Video

Sigara paketine uyuşturucu sakladı, polisi görünce sokağa attı | Video
30.07.2021 | 09:24

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Esenyurt’ta polis, şüphelenip durdurduğu bir araçta 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin yakalanacağını anlayınca sigara paketinin içine koyduğu maddeleri sokağa attığı öğrenildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Motorize polis ekipleri Yunuslar, şüphelenerek bir araca ve içindeki 2 kişiye dur ihtarında bulundu. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı 2 kişiden birisi polisi karşısında görünce sigara paketine koyduğu uyuşturucu maddeyi sokağa attığı öğrenildi. Polis, kendisine direnen uyuşturucu madde satıcılarını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Torbacıların üzerinde bir miktar para, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu çıktığı bilgisine ulaşıldı.

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