Sigaradan çıkan yangında 1'i polis 2 kişi dumandan etkilendi | Video
Samsun'da 8 kattaki dairenin balkonunda sigaradan çıkan yangında 1'i polis 2 kişi dumandan etkilendi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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