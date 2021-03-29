Sığırcık kuşlarından görsel şölen | Video
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuşun gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu.
İlçede gün batımının başlamasıyla sığırcık kuşlarının gökyüzünde oluşturduğu görsel şölen görenleri kendine hayran bıraktı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir arada uçan binlerce sığırcık kuşu, sık sık yön değiştirerek adeta dans etti. Kuşların uçuşunu ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu görsel şöleni cep telefonlarına kaydetti.