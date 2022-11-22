Video Yaşam Siirt'te dehşete düşüren görüntüler: Sokak ortasında kadını böyle tekmeledi | Video
Siirt'te dehşete düşüren görüntüler: Sokak ortasında kadını böyle tekmeledi | Video

Siirt'te dehşete düşüren görüntüler: Sokak ortasında kadını böyle tekmeledi | Video

22.11.2022 | 22:33

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Siirt kent merkezinde bir kadın, kimliği belirsiz şahıs tarafından darp edildi, o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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