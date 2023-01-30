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Siirt'te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video

Siirt'te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video

30.01.2023 | 10:16

Siirt'te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

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Sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Siirt kent merkezi ve Siirt- Kurtalan karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Ulaşımda aksamanın meydana geldiği karayolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sis nedeniyle sürücüler hızını düşürerek takip mesafelerini korudu.

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