Siirt'te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video
Siirt'te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
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