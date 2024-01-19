Video Yaşam Siirt'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı | Video
Siirt'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı | Video

Siirt'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı | Video

19.01.2024 | 14:17

Siirt Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda FETÖ terör örgütüne mensup 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Siirt'te 2 ve Kahramanmaraş'ta 1 olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerle ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.
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