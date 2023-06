Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. yönetimindeki otomobil, çevre yolundaki kavşakta V.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle V.S.'nin kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki sürücünün oğlu Muhammed Sevinç ile N.S., A.S., V.S. ve diğer otomobilin sürücüsü A.A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Muhammed Sevinç, doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Sevinç'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.