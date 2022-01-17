Video Yaşam Siirt'te karla kaplı yollarda ekipler, 8 aylık bebek için seferber oldu | Video
Siirt'te karla kaplı yollarda ekipler, 8 aylık bebek için seferber oldu | Video

Siirt'te karla kaplı yollarda ekipler, 8 aylık bebek için seferber oldu | Video

17.01.2022 | 13:03

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Siirt'te karla mücadele ekipleri, kar nedeni ile yolu kapanan köyde hastalanan 8 aylık bebek için seferber oldu.

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