Siirt'te korona döneminde açılan moleküler biyoloji laboratuvarı birçok hastalığın teşhisinde kullanılıyor

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2020 yılının Ağustos ayında açılan moleküler biyoloji laboratuvarında Covid-19 salgınının bitmesi ile birçok farklı hastalığın teşhisi amacıyla testler yapılmaya başlandı.