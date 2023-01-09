Video Yaşam Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı | Video
Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı | Video

Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı | Video

09.01.2023 | 15:04

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SİİRT'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Şirvan ilçesi Kesmetaş köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aynı yolda 2 gün önce yaşanan başka bir kazada, düğünden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 10 kişi hafif yaralanmıştı.

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