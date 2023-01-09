Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı | Video

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SİİRT'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Aynı yolda 2 gün önce yaşanan başka bir kazada, düğünden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 10 kişi hafif yaralanmıştı.