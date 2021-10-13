Siirt'te sahte polislere operasyon: 3 gözaltı

Siirt'te kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi gözaltına alındı. Sahte polislerin iş yerlerine kaçak sigara denetimi yapıp işlem yapmama karşılığında sigara aldığı belirlendi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce kendilerini polis olarak tanıtan sivil giyimli, ellerinde polis arması ve üzerinde silah olan iki şahsın bazı market ve bakkallara giderek kaçak sigara uygulaması yaptıkları belirlendi.

İş yerine giden sahte polislerin, iş yeri sahiplerinden işlem yapmama karşılığında kaçak sigaraları alarak olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi. Olay esnasında araç içerisinde de bir kişinin beklediği şeklinde bilgiler edinilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirlikleri tarafından başlatılan araştırmada, sahte polislerin araçla Siirt'ten Kurtalan ilçesine doğru gittikleri belirlendi.

Yapılan koordineli çalışma sonucunda, sahte 3 polis Kurtalan ilçe girişinde uygulama yapan polisler tarafından yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda, bir siyah renkli oyuncak silah, 2 polis yaka arması ve 320 paket farklı markalara ait gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.