Video Yaşam Siirt’te silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı | Video
Siirt’te silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

Siirt’te silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

10.12.2024 | 16:14

Siirt'te polis ve jandarmanın operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Hareket (PÖH) ekiplerinin desteğiyle kent merkezi ve Kurtalan ilçesi Tatlı köyünde ikamette yapılan aramalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 33 adet 7.62 39 mm fişek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 3 adet 9x19 mm fişek, 14 adet cep telefonu, 35 adet sim kart, 13 adet USB bellek, 12 gram kokain, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 31 bin 200 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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