Siirt'te terör şüphelisi sahte kimlikle yakalandı | Video
SİİRT'te terör örgütü üyesi suçlamasıyla aranan M.E., saklandığı adreste sahte kimlikle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'PKKKCK ve YPGPYD silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.E.'nin saklandığı adresi tespit etti. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. M.E. sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan M.E. işlemleri sonrası tutuklandı.
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