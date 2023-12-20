Siirt'te trafikte 'yol verme' kavgası kamerada | Video

Alınan bilgilere göre, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda motosikletli sürücüsü sol şeritten ilerlerken, sağ şeritte park halinde bulunan minibüsün hareket etmesiyle çarpışma meydana geldi. Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, motosiklet sürücüsü M.O., ismi öğrenilmeyen minibüs şoförü tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.