Siirt’te traktör uçurama yuvarlandı: 1 ağır yaralı | Video
Siirt’in Şirvan ilçesinde Hüseyin D. yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı, meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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