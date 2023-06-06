Video Yaşam Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video

Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video

06.06.2023 | 13:49

Siirt'te jandarmanın uyuşturucu tacirleri ve terörün finans kaynaklarına yönelik yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Siirt'te kolluk kuvvetlerinin terörün finans kaynağı ve uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca KOM Şube Müdürlüğü, Kurtalan ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlıkları koordineli ve müşterek çalışması sonucu 2 - 5 Haziran tarihlerinde 6 şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

İcra edilen operasyonlar neticesinde, 2 kilogram 460 gram esrar, 380 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 17 adet extacy uyuşturucu hap, bir adet hassas terazi, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 6 şüphelinden 3'ü tutuklanıp cezaevine gönderildi. 3'ü ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

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