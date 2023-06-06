Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 06.06.2023 | 13:49 Siirt'te jandarmanın uyuşturucu tacirleri ve terörün finans kaynaklarına yönelik yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Siirt'te kolluk kuvvetlerinin terörün finans kaynağı ve uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca KOM Şube Müdürlüğü, Kurtalan ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlıkları koordineli ve müşterek çalışması sonucu 2 - 5 Haziran tarihlerinde 6 şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.İcra edilen operasyonlar neticesinde, 2 kilogram 460 gram esrar, 380 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 17 adet extacy uyuşturucu hap, bir adet hassas terazi, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 6 şüphelinden 3'ü tutuklanıp cezaevine gönderildi. 3'ü ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.