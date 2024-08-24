Siirt’te yolcu otobüsüne emanet olarak verilen valizden 40 kilo esrar çıktı | Video
Siirt'te şehirlerarası yolcu otobüsüne emanet olarak verilen valizden 40 kilogram esrar çıktı. Valizi otobüse teslim eden şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Açıklamada, otobüse emanet olarak verilen bir valizde yapılan aramada 40 kilogram kubar esrar ele geçirildiği, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup valizi otobüse teslim eden B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olduğu kaydedildi.
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