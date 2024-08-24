Video Yaşam Siirt’te yolcu otobüsüne emanet olarak verilen valizden 40 kilo esrar çıktı | Video
Siirt’te yolcu otobüsüne emanet olarak verilen valizden 40 kilo esrar çıktı | Video

Siirt’te yolcu otobüsüne emanet olarak verilen valizden 40 kilo esrar çıktı | Video

24.08.2024 | 12:37

Siirt'te şehirlerarası yolcu otobüsüne emanet olarak verilen valizden 40 kilogram esrar çıktı. Valizi otobüse teslim eden şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Siirt Valiliğinden yapılana açıklamada, Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Siirt-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsü Kezer Mevkii'nde durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, otobüse emanet olarak verilen bir valizde yapılan aramada 40 kilogram kubar esrar ele geçirildiği, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup valizi otobüse teslim eden B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olduğu kaydedildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta kadının çantasını çalan kapkaççı kıskıvrak böyle yakalandı | Video 04:14
Esenyurt’ta kadının çantasını çalan kapkaççı kıskıvrak böyle yakalandı | Video 24.08.2024 | 12:58
Küçükçekmece’de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti: 4 gözaltı | Video 00:40
Küçükçekmece'de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti: 4 gözaltı | Video 24.08.2024 | 12:48
Burdur’da freni patlayan yolcu midibüsü üst yoldan otogar içine düştü: 15 yaralı | Video 01:34
Burdur'da freni patlayan yolcu midibüsü üst yoldan otogar içine düştü: 15 yaralı | Video 24.08.2024 | 12:37
Siirt’te yolcu otobüsüne emanet olarak verilen valizden 40 kilo esrar çıktı | Video 00:47
Siirt’te yolcu otobüsüne emanet olarak verilen valizden 40 kilo esrar çıktı | Video 24.08.2024 | 12:37
İki öğretmen bisikletle 5 günde 450 kilometre yol yaptı: Nemrut ve Göbeklitepe’ye bisiklet ile ulaştı | Video 04:22
İki öğretmen bisikletle 5 günde 450 kilometre yol yaptı: Nemrut ve Göbeklitepe'ye bisiklet ile ulaştı | Video 24.08.2024 | 11:20
Ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü | Video 00:38
Ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü | Video 24.08.2024 | 11:20
Şanlıurfa’da Tiktok canlı yayında dönerciye silahlı saldırı anı kamerada 00:40
Şanlıurfa’da Tiktok canlı yayında dönerciye silahlı saldırı anı kamerada 24.08.2024 | 12:13
Yüksekova’da koca engerek yılanı görüntülendi 00:25
Yüksekova'da koca engerek yılanı görüntülendi 24.08.2024 | 12:07
17 yaşındaki zanlı suç makinesi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 01:19
17 yaşındaki zanlı suç makinesi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 24.08.2024 | 11:12
İstanbul Beyoğlu’nda kiliseden haç hırsızlığı kamerada! 01:06
İstanbul Beyoğlu'nda kiliseden haç hırsızlığı kamerada! 24.08.2024 | 11:10
Otomobildeki bavulda 19 kilo 150 gram esrar çıktı | Video 00:34
Otomobildeki bavulda 19 kilo 150 gram esrar çıktı | Video 24.08.2024 | 10:39
Ağaç budarken akıma kapılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 00:42
Ağaç budarken akıma kapılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 24.08.2024 | 10:39
Tekirdağ’da koca dehşeti! Karısını döverek öldürdü | Video 00:40
Tekirdağ'da koca dehşeti! Karısını döverek öldürdü | Video 24.08.2024 | 10:34
Karadeniz’de palamut bereketi 01:47
Karadeniz'de palamut bereketi 24.08.2024 | 10:25
Motosikletli çift kendilerini sıkıştıran servis aracına kaskla saldırdı! O anlar kamerada | Video 01:20
Motosikletli çift kendilerini sıkıştıran servis aracına kaskla saldırdı! O anlar kamerada | Video 24.08.2024 | 10:26
Evinden çıktı, silahla vuruldu! O anlar kameraya yansıdı | Video 01:09
Evinden çıktı, silahla vuruldu! O anlar kameraya yansıdı | Video 24.08.2024 | 09:16
Esenyurt’ta motosikletli bir çifte demir çubukla saldıran servis şoförü kamerada 01:20
Esenyurt'ta motosikletli bir çifte demir çubukla saldıran servis şoförü kamerada 24.08.2024 | 10:25
Takla atan otomobilin alkollü sürücüsünün arkadaşı: Yarın askere gidiyor, alkolmetreyi üflemesin | Video 03:00
Takla atan otomobilin alkollü sürücüsünün arkadaşı: Yarın askere gidiyor, alkolmetreyi üflemesin | Video 24.08.2024 | 09:00
Küçükçekmece’de taksi durağına silahlı saldırı 03:16
Küçükçekmece'de taksi durağına silahlı saldırı 24.08.2024 | 10:23
Kocaeli’de motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 03:16
Kocaeli'de motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 24.08.2024 | 10:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA