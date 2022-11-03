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Siirt'teki 'tefeci' operasyonunda 3 tutuklama | Video 03.11.2022 | 13:38
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Alanya’da yolda bulunan parayı polis sahibine ulaştırdı | Video 03.11.2022 | 13:42
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Şişli’deki cinayet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.11.2022 | 12:51
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Önce silahla vurdular sonra sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video 03.11.2022 | 12:10
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Kız öğrenci yurdu çalışanına satırlı saldırı girişimi | Video 03.11.2022 | 12:10
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Arnavutköy’de genç kızın telefonunun gasp edildiği anlar kamerada | Video 03.11.2022 | 12:10
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Konya’da kaçak sigara ve tütün operasyonu: 1 gözaltı | Video 03.11.2022 | 11:12
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Açamadıkları kasayı çalan hırsızlar yakalandı | Video 03.11.2022 | 10:51
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Arnavutköy’de gündüz vakti restoranda çanta hırsızlığı kamerada | Video 03.11.2022 | 09:17
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Hatay'da göçmen kuşların uğrak yerinde yangın | Video 03.11.2022 | 09:02
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İstanbul'da gün doğumu manzarası mest etti | Video 03.11.2022 | 09:04
Siirt'te, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.