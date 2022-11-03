Video Yaşam Siirt'teki 'tefeci' operasyonunda 3 tutuklama | Video
Siirt'teki 'tefeci' operasyonunda 3 tutuklama | Video

Siirt'teki 'tefeci' operasyonunda 3 tutuklama | Video

03.11.2022 | 13:38

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Siirt'te, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, maddi sıkıntısı olanlara yüksek faiz ile para sağlayıp, bu kişilerin mal varlıklarını üzerlerine geçirmeye çalışarak, verdikleri paraları da şiddete başvurarak tahsil edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda S.E., Ş.E. ve Ü.Ö., gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tabancaya ait çok sayıda fişek, kesici alet, senet, dekont ve faiz paralarına ilişkin materyaller ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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