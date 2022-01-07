Video Yaşam Sıkışan gaz bomba gibi patladı, duvarları yıkılan evde 3 kişi yaralandı | Video
Sıkışan gaz bomba gibi patladı, duvarları yıkılan evde 3 kişi yaralandı | Video

Sıkışan gaz bomba gibi patladı, duvarları yıkılan evde 3 kişi yaralandı | Video

07.01.2022 | 08:44

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Aksaray'da müstakil evde ailesiyle birlikte yaşayan ve gaz sızıntısını fark etmeyen genç duş almak için girdiği banyoda şofbeni açınca sıkışan gaz patladı. Şiddetli patlamada evin duvarları yıkılırken 3 kişi yaralandı.

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