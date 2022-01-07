Sıkışan gaz bomba gibi patladı, duvarları yıkılan evde 3 kişi yaralandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Dondurucu soğukta soyundu, kardan adamla güreş tuttu | Video 07.01.2022 | 09:16
03:52
Çorum'da otomobile yerleştirilen bomba fünye ile patlatıldı 07.01.2022 | 09:02
02:42
İstanbul Güngören'de serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak 07.01.2022 | 09:02
02:37
TEM’de arıza yapan cip zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı | Video 07.01.2022 | 08:51
09:18
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi | Video 07.01.2022 | 08:44
03:50
02:43
Kadıköy’de otomobil iş yerine girdi | Video 07.01.2022 | 08:32
01:17
Ankara’da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi | Video 07.01.2022 | 08:36
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Adana’da DEAŞ operasyonu | Video 07.01.2022 | 08:29
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Kapadokya'daki otelde yangın paniği | Video 06.01.2022 | 23:36
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“Emlakçı” görünümlü kumarhane... “Poker” partisinde yakalandılar | Video 06.01.2022 | 22:32
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Dalgaların keyfini böyle çıkarttılar | Video 06.01.2022 | 16:49
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Ardahan'da skandal görüntü! Yakaladıkları tilkiye işkence yaptılar... 06.01.2022 | 15:47
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Yarım asırlık limanda tekne çekecek yer kalmadı | Video 06.01.2022 | 16:06
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Emlak ofisine kumar baskını! Gizli bölmede böyle yakalandılar 06.01.2022 | 16:05
Aksaray'da müstakil evde ailesiyle birlikte yaşayan ve gaz sızıntısını fark etmeyen genç duş almak için girdiği banyoda şofbeni açınca sıkışan gaz patladı. Şiddetli patlamada evin duvarları yıkılırken 3 kişi yaralandı.