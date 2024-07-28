Sıkıştırdığı otobüs kaza yaptı, sürücü yoluna devam etti | Video 28.07.2024 | 12:33 Bursa'da sıkıştırdığı otomobil yüzünden kaza yapan otobüs şoförü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sıkıştıran otomobil ise, kazaya aldırış etmeden gibi yoluna devam etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 ALB 492 plakalı 38 nolu Terminal hattı otobüsü, seyir halindeyken, sokağa girmek isteyen otomobil sürücüsü önüne kırdı. Kaza yapmamak adına frene basan otobüs şoförü, yağmur sonrası kayganlaşan zeminde duramayınca taksi durağının önünde bulunan elektrik trafosuna çarptı. Otobüsü sıkıştıran otomobil sürücüsü ise hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.