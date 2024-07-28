Sıkıştırdığı otobüs kaza yaptı, sürücü yoluna devam etti | Video
Bursa'da sıkıştırdığı otomobil yüzünden kaza yapan otobüs şoförü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sıkıştıran otomobil ise, kazaya aldırış etmeden gibi yoluna devam etti.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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