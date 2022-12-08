Video Yaşam Silah çekip kuyumcuyu soymaya çalıştı | Video
Silah çekip kuyumcuyu soymaya çalıştı | Video

Silah çekip kuyumcuyu soymaya çalıştı | Video

08.12.2022 | 08:49

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalışana silah göstererek bir kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan ardından kayıplara karışan şahıs, 4 gün sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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4 Aralık Pazar günü öğleden sonra Çarşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcuda yaşanan olayda kuyumcuya gelen, başında bere yüzünde tıbbi maske bulunan kimliği belirsiz şahıs, işletmedeki takıları incelemeye başladı. Ardından takılar ile ilgili kadın çalışana sorular soran şüpheli, bir süre sonra belindeki silahı çıkarıp çalışana gösterdi.

Çalışandan para ve altın isteyen şüpheli, kadının bağırması üzerine eliyle 'sus' işareti yaptı. Kadının tepki göstermeye devam etmesi üzerine kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın yakalanması için çalışma yapıldı. İnşaat işçisi olduğu belirlenen şüpheli, yalnız yaşadığı ikamette Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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