Video Yaşam Silah denemesi yaptı, “Silah atanlardan rahatsız oldum” diye kendini savundu | Video
Silah denemesi yaptı, “Silah atanlardan rahatsız oldum” diye kendini savundu | Video

Silah denemesi yaptı, “Silah atanlardan rahatsız oldum” diye kendini savundu | Video

08.11.2022 | 09:06

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Konya’da devriye atan polis ekipleri, dağlık alandan gelen silah sesleri üzerine yaptığı çalışmada silah atan 1 kişiyi yakaladı. İlk önce silah atan kişilerden rahatsız olduğunu söyleyen şahıs, daha sonra arkadaşının yeni aldığı silahı denediklerini itiraf etti.

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Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Sulutaş Mahallesi, Daribeka Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan polis ekiplerinin silah sesleri duyması üzerine olay yerine çok sayıda destek ekip sevk edildi. Silah seslerinin geldiği bölgede araştırma yapan ekipler, hafif ticari aracı kapıları açık şekilde buldu. Aracın plakasından ruhsat sahibine ulaşan ekipler, aracın terk edilmiş halde olduğunu ve aracı kullanan sürücünün araç başına gelmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine araç sahibi aracın oğlunda olduğunu söyleyerek oğluna bilgi verdi.

"ATEŞ EDENLERDEN RAHATSIZ OLDUM"
Bir süre sonra terk ettiği aracın yanına gelen sürücü Ahmet K'nin üzerinde inceleme yapan polis, elinde barut kokusu olduğu tespit etti. Bunun üzerine Ahmet K., "Silahı sıkanlar yukarıda ateş etti. Onlar gitti, ben de aşağıya doğru yürüdüm. Onlar ateş edince ben de rahatsız oldum. Ailemle de tartışmıştım aramız kötü. Sonra babam aradı, yürürken buraya doğru geldim" diye kendini savundu.

BOŞ KARTUŞLAR BULUNUNCA SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Polis ekipleri Ahmet K.'nin ateş eden şahıs veya şahısları nerede gördüğünü belirlemek için dağlık alanda arama yaptı. Alanda yapılan incelemeler sonrası boş kartuşlar bulundu. Ahmet K., daha sonra polis ekiplerine, arkadaşlarının akşam saatlerinde kendisini arayarak yeni aldıkları tüfeği denemek için kendilerini Sulutaş Mahallesi civarına götürmesini söylediğini, bunun üzerine arkadaşlarıyla babasının aracıyla dağlık alana gelerek yeni tüfeği deneme yaptıklarını söyledi.

"NEDEN BU KADAR EKİBİ BURAYA TOPLUYORSUN?"
Polis ekipleri tarafından bilgi verilen Ahmet K'nin abisi Hüseyin K. de olay yerine geldi. Polis ekiplerinin Hüseyin K.'ye olayla ilgili bilgi vermesi üzerine kardeşine, "Senin silahla ne işin var? Übeyit silah almış, silahı Übeyit atmış. Silah onun diye bilgi ver, neden bu kadar ekibi buraya topluyorsun? Sen niye başına bela almaya çalışıyorsun?" diye tepki gösterdi.

Yapılan incelemelerin ardından araç sürücüsü Ahmet K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, silah atma olayına karışan Ahmet K.'nin arkadaşı hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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