Silah imal edip satıyorlardı! Suçüstü yakalandılar | Video

İstanbul’da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan iki kişi çok sayıda silahla yakalandı.

İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi'nde "Yasa Dışı Silah Ticareti" operasyonu düzenledi. Yasa dışı silah imalatı yapan O.K. ve söz konusu silahları satarak piyasaya süren N.A. isimli iki kişi Ataşehir ve Maltepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Pendik'te silah imalatı yaptıkları bir adreste ve bir araçta yapılan aramalarda 1'i kuru sıkı olmak üzere 15 ruhsatsız silah, 33 mermi, 10 boş şarjör, 15 namlu ve yasa dışı silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. İki şüpheli de adliyeye sevk edildi.