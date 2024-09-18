Silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama | Video
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah satışı yaptığı belirlenen 28 şahsın yakalandığı operasyonda 17 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şahıstan, 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıslar polis ekipleri tarafından cezaevine götürüldü.
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