Silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-24" operasyonları düzenlendi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlenen "Mercek-24" operasyonlarında bin 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bin 975 silah ele geçirildiğini bildirdi.
Jandarma ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ifade eden Yerlikaya, 975'i ruhsatsız tabanca, 410'u kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 33'ü uzun namlulu tüfek, 558'i ruhsatsız av tüfeği olmak üzere bin 975 silah ele geçirildiğini kaydetti.
Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:
"İstanbul'da 159 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 227 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 61 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 90 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 57 tabanca, 26 av tüfeği ele geçirildi. 94 şüpheli gözaltına alındı. Mardin'de 45 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 41 tabanca, 36 av tüfeği ele geçirildi. 97 şüpheli gözaltına alındı."
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