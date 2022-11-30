Video Yaşam Silah kaçakçılığı operasyonunda adeta cephanelik çıktı: 16 gözaltı | Video
Silah kaçakçılığı operasyonunda adeta cephanelik çıktı: 16 gözaltı | Video

Silah kaçakçılığı operasyonunda adeta cephanelik çıktı: 16 gözaltı | Video

30.11.2022 | 16:56

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Tokat merkezli üç ilde yapılan silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilirken 16 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığınca Silah Kaçakçılığı ve Ticareti suçu dahilinde Tokat merkezli üç ilde Tokat, Ordu ve Sivas 17 şüpheliye yönelik 19 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. 133 personelin katılımı ile operasyonda belirlenen adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız 9 mm. tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör, 2 adet kama, 182 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği, 250 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 255 adet av tüfeği fişeği, 2 adet 7.62 mm çapında uzun namlulu tüfek fişeği, 10 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarma ekiplerce 16 şüpheli şahısta gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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