Video Yaşam Silah kaçakçılığı yapan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı | Video
Silah kaçakçılığı yapan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı | Video

Silah kaçakçılığı yapan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı | Video

07.03.2023 | 15:10

Esenler'de silah ticareti yaptığı öğrenilen 1 şahsın ikametine düzenlenen operasyonda, elindeki silah dolu çuvalla ikamete gelen 1 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ilçesi genelinde silah ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, silah ticareti yaptığı öğrenilen 1 şüpheli şahsın Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir adreste silahları sakladığı bilgisine ulaştı. Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek, 2 bin lira para ele geçirilirken R.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Arama ve yakalama işlemi sonrasında ekipler binadan ayrıldığı sırada, şüpheli bir şahsın elinde çuval ile binaya giriş yaptığını ve tedirgin davranışlar sergilemesinin devamında elindeki çuvalı atarak kaçma teşebbüsünde bulunan M.E.H. isimli şahsı da gözaltına aldı. Şahsın kaçarken attığı çuvalda yapılan kontrolde ise 1 adet AK-47 model uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan R.S. ve M.E.H. isimli şüpheli şahıslar, "6136 SKM" suçundan adliyeye sevk edildi.

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