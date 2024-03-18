Video Yaşam Silah satan kişinin evine operasyon: Çuvaldan 31 tabanca çıktı | Video
Silah satan kişinin evine operasyon: Çuvaldan 31 tabanca çıktı | Video

Silah satan kişinin evine operasyon: Çuvaldan 31 tabanca çıktı | Video

18.03.2024 | 09:48

Adana’da Seyhan polisi silah ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin evine yaptığı operasyonda 31 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçaları ele geçirdi.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü 'Huzurunuz Gururumuzdur' sloganı çerçevesinde kentteki ruhsatsız silahları yakalamaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçeveden Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kenan A.'ın ruhsatsız silah ticaretini yaptığını tespit etti.

Ekipler söz konusu şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde evine operasyon yaptı. Operasyonda Kenan A., yakalandı.

Seyhan araştırma polisleri evin içerisinde yaptığı aramada çuvalların içerisine gizlenmiş halde 31 ruhsatsız tabanca, 186 tabanca şarjörü, 180 sürgü tutucu pim, 15 silah parçası, 7 tabaca icra yayı ve 5 tabanca icra mili ele geçirdi.

Yakalanan Kenan A. silahlar kendi evinden çıkmasına rağmen "Başkasına ait benim değil" diyerek savunma yaptı. Emniyetteki sorgusunun adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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